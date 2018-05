(ANSA) – ROMA, 5 MAG – Il lombardo Enrico Barbin ha conquistato il primo Gran premio della montagna del 101/o Giro d’Italia, transitando per primo in cima ai 162 metri di Zikhron Ya’aqov, dopo 91 chilometri della 2/a tappa, Haifa-Tel Aviv. Numerosissima la presenza di tifosi lungo la strada, davvero imprevista per un Paese come Israele, dove il ciclismo non è certo fra gli sport più seguiti. Migliaia di sportivi hanno incoraggiato i corridori sulla salita di poco meno di 2,5 chilometri che presentava pendenze variabili fra il 2,2 e il 7,1 per cento, massima del 13 per cento.