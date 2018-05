(ANSA) – PARIGI, 5 MAG – Adesso non ci sono più dubbi: il difensore dell’Arsenal e della nazionale francese Laurent Koscielny non potrà prendere parte ai Mondiali in Russia. La federcalcio francese ha fatto sapere che gli esami cui il calciatore è stato sottoposto dopo l’infortunio patito nella semifinale di Europa League contro l’Atletico Madrid hanno evidenziato la rottura del tendine d’Achille. Per Koscileny è un colpo molto duro, visto che intendeva dare l’addio alla sua nazionale proprio dopo aver giocato il torneo iridato in Russia. “Per noi è una bruttissima notizia – è stato il commento del ct della Francia Didier Deschamps -. Laurent era un elemento importante della nostra squadra, con cui aveva giocato ai Mondiali di quattro anni fa e agli ultimi Europei. E’ abituato a giocare ad alto livello ed è anche un esempio per gli altri. Sono dispiaciutissimo”.