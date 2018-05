(ANSAmed) – BEIRUT, 5 MAG – Una targa dedicata a Jimmy, il decano dei cani militari anti-esplosivo italiani morto lo scorso aprile per un malore durante un servizio nel sud del Libano, è stata inaugurata presso il comando del Settore ovest dell’Unifil, la forza internazionale dell’Onu al confine con Israele. Il generale Paolo Fabbri, comandante del Settore ovest a guida Brigata alpina Julia, ha presenziato alla cerimonia, organizzata dai ‘caschi blu’ del Combat Support Battalion presso l’area dell’unità cinofila dell’esercito nella base di Shama. Jimmy, un pastore belga Malinois, aveva all’attivo diverse missioni all’estero tra cui Afghanistan, Kosovo e Libano. Il decesso, avvenuto durante un’operazione di controllo su veicoli civili in ingresso nella base del comando del settore Ovest, aveva colto tutti di sorpresa generando sconforto e costernazione per quello che a tutti gli effetti era considerato un militare dell’esercito dai suoi commilitoni.