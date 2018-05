(ANSA) – ROMA, 5 MAG – “L’educazione alla legalità, e quindi alla cittadinanza, è un tema imprescindibile nella formazione delle nuove generazioni e prende le mosse proprio dalla conoscenza delle leggi, delle norme, del funzionamento dei sistemi che regolano un Paese. Vogliamo che le ragazze e i ragazzi comprendano che le leggi sono strumenti di giustizia e di trasparenza dei quali una società dispone per crescere e vivere in modo sostenibile, equo, giusto, rispettoso dell’altro. Il rispetto della legge è l’unica strada per un futuro di benessere condiviso e di uguaglianza”. E’ quanto recita un messaggio inviato dal ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli alla Notte bianca della legalità. “La scuola, l’intero sistema di istruzione e formazione, il mondo accademico accompagnano ogni giorno le nostre giovani e i nostri giovani in questo percorso di accesso libero e critico alla realtà”. “Negli ultimi anni abbiamo voluto rafforzare questa missione educativa, grazie a importanti collaborazioni – come questa – con istituzioni, associazioni, territori che operano in questo ambito in maniera radicata e convinta. Voglio solo citarne una a titolo di esempio: d’intesa con la Corte Costituzionale, abbiamo distribuito, all’inizio di quest’anno, una copia della Costituzione a ogni studentessa e a ogni studente delle scuole di ogni ordine e grado, in occasione del 70esimo anniversario della sua entrata in vigore. È la nostra legge fondamentale ed è importante che ogni giovane conosca e riconosca i valori e gli ideali che stanno alla base della nostra cittadinanza democratica. Per centrare questo importante risultato educativo è indispensabile agire tutti insieme, così come stiamo facendo questa sera. So che parlo di obiettivi condivisi. Continuiamo a lavorare mettendo al centro le nostre ragazze e i nostri ragazzi”, conclude Fedeli.(ANSA).