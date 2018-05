(ANSA) – NEW YORK, 5 MAG – Cade un tabù a Citadel, il rinomato college militare del South Carolina che per più di 100 anni e’ stato vietato alle donne. Sarah Zorn, 21 anni, e’ la prima donna comandante di reggimento: una conquista faticosa ma importante che corona il sogno di Shannon Faulkner, la prima donna a essere ammessa in quello che era un club di soli uomini dopo una lunga battaglia legale. ”Ritengo che le donne ora siano integrate fra i cadetti. Molti ritengono che l’accesso delle donne abbia migliorato il college” dice Zorn incassando la storica promozione dall’istituto rinomato per il suo programma estenuante. Il successo di Zorn segue le fatiche negli anni 1990 di Faulkner. Il suo caso e’ salito alle cronache mondiali, cosi’ come la sua battaglia legale di due anni e mezzo per entrare a Citadel, allora riservata solo agli uomini. A Citadel ora il 10% degli studenti sono donne: dal 1999 sono state 495 le donne che si sono laureate e, in media, con voti migliori dei colleghi uomini.