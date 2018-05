(ANSA) – MILANO, 5 MAG – “Domani esiste solo un’opzione: vincere, vincere e vincere. Quando indosso la maglia dell’Inter posso anche volare”. Lo scrive su Instagram, alla vigilia della trasferta di Udine, Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell’Inter posta sui social un’immagine della gara del dicembre 2015 in cui un suo preciso diagonale sigillò il 4-0 finale con cui i nerazzurri sbancarono il Friuli. Questa mattina il tecnico Luciano Spalletti ha speso proprio per Brozovic parole al miele: “Ora ha il piedino con la bussola, in quel ruolo sa dove direzionare la squadra. È un giocatore importante come tutti”.