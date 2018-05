(ANSA) – ROMA, 5 MAG – I deputati di JxCat, il maggiore partito indipendentista catalano, hanno deciso che cercheranno di rieleggere l’ex leader fuggitivo Carles Puigdemont come presidente della regione, nonostante il previsto divieto dei tribunali spagnoli. Puigdemont ha incontrato sabato i membri della sua coalizione a Berlino, dove è in attesa di estradizione in Spagna. Il portavoce della coalizione Eduard Pujol sostiene che cercheranno di eleggere Puigdemont entro il 14 maggio. Dalle elezioni del 21 dicembre non è stato possibile eleggere un successore a Puigdemont. Se un presidente non avrà giurato entro il 22 maggio, scatteranno nuove elezioni.