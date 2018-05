(ANSA) – LONDRA, 5 MAG – Sir Alex Ferguson, 76enne manager pluridecorato del Manchester United, è stato operato d’urgenza per un’emorragia cerebrale. Lo fa sapere il club con una nota in cui si precisa che “l’operazione è andata bene, ma ora il nostro ex allenatore avrà bisogno di un periodo di cure intensive. La famiglia chiede il rispetto della privacy”. Ferguson ha lasciato lo United nel 2013, dopo averlo guidato per 26 anni.