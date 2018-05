(ANSA) – ROMA, 6 MAG – Gli Usa affronteranno uno “storico pentimento” se se ritireranno dall’accordo sul nucleare firmato nel 2015 tra Teheran e l’Occidente. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, riferisce al Jazeera. In un discorso alla nazione, trasmesso in tv, Rohani ha detto che l’Iran ha in programma piani per far fronte a qualsiasi decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha affermato di volersi ritirare dall’accordo sul nucleare. “C’é un solo Stato, un piccolo Paese e un regime che sostengono che l’accordo sul nucleare con l’Iran è stato un errore e sono gli Usa, l’Arabia Saudita e Israele”, ha detto Rohani durante un discorso a Sabzevar, nella provincia di Khorasan Razavi, trasmesso dalla tv di Stato.