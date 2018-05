(ANSAmed) – TEL AVIV, 6 MAG – La inaugurazione dell’ambasciata Usa nel rione di Arnona a Gerusalemme – fissata per il 14 maggio – sarà solo ”di carattere simbolico” perche’ per la realizzazione dell’edificio e delle strutture circostanti saranno necessari sei anni di lavori. Nella fase iniziale ”si tratterà solo del cambiamento di un cartello (nel consolato Usa, ndr) e del trasferimento dell’ambasciatore con la propria segretaria”. Lo scrive Yediot Ahronot che afferma di aver preso visione dei progetti dettagliati del palazzo, che disporrà di cinque piani. Per la sua realizzazione dovrà essere demolito l’Hotel Diplomat, che funge da ostello per i pellegrini. L’area dell’ambasciata, precisa il giornale, sarà circondata da un muro di 3,2 metri. Inoltre sarà approntata una ”via di fuga” per i diplomatici. Circa i costi del progetto, Yediot Ahronot ritiene che siano compresi fra 250 milioni ed un miliardo di dollari.