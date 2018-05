(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 6 MAG – L'”amore per gli altri non può essere riservato a momenti eccezionali, ma deve diventare la costante della nostra esistenza”. Lo ha affermato oggi il Papa al Regina Coeli in Piazza San Pietro, davanti a 40 mila fedeli. “Ecco perché – ha detto Francesco – siamo chiamati a custodire gli anziani come un tesoro prezioso e con amore, anche se creano problemi economici e disagi, dobbiamo custodirli. Ecco perché ai malati, anche se nell’ultimo stadio, dobbiamo dare tutta l’assistenza possibile. Ecco perché i nascituri vanno sempre accolti; ecco perché, in definitiva, la vita va sempre tutelata e amata dal concepimento al suo naturale tramonto”. Nel pomeriggio il Pontefice va in visita alla parrocchia romana del Santissimo Sacramento, a Tor de’ Schiavi, dove nel corso della messa impartisce la cresima a una bambina affetta da una malattia mitocondriale e alla madre.