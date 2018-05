(ANSA) NAPOLI, 6 MAG – “Sarri uno di noi”, questo lo striscione esposto nella Curva B dello stadio San Paolo dai tifosi del Napoli che all’ingresso delle squadre in campo hanno intonato in coro “Mister Sarri uno di noi”. Il tecnico del Napoli, prima di sedersi in panchina, si è rivolto alle tribune applaudendo e ringraziando il pubblico. Una presa di posizione forte degli oltre 40.000 tifosi dopo le dichiarazioni del presidente De Laurentiis che aveva avuto parole dure nei confronti di Sarri perché non ha sfruttato a fondo la rosa. I tifosi da alcuni minuti hanno cominciato a intonare cori contro il presidente De Laurentiis, tra cui “fuori i milioni”.