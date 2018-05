(ANSA) – NEW YORK, 6 MAG – Donald Trump potrebbe testimoniare davanti al procuratore speciale per il Russiagate Robert Mueller, ma ”sarei incline” a suggerire di non farlo perche’ l’inchiesta e’ una ”trappola”. Lo afferma Rudolph Giuliani, il legale di Donald Trump, in un’intervista ad ABC. Giuliani non esclude che Trump possa appellarsi al Quinto Emendamento nelle indagini sul Russiagate. ”Non posso essere sicuro” che Trump non lo faccia, afferma Giuliani. Il Quinto Emendamento consente ai testimoni di un’indagine di non rispondere a domande che potrebbero incriminarli, tutelandoli quindi dall’essere costretti a essere testimoni contro se stessi nei casi penali.