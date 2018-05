(ANSA) – TORINO, 6 MAG – La Juventus recupera Mandzukic per la finale di Coppa Italia, mercoledì contro il Milan. L’attaccante, infortunatosi una settimana fa contro l’Inter, ha svolto oggi l’intero allenamento con i compagni che ieri sera non sono scesi in campo contro il Bologna. Del gruppo hanno fatto parte anche gli altri due infortunati, De Sciglio e Sturaro. La preparazione della finale prosegue domani, con un allenamento mattutino.