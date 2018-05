NEW YORK – Giovedì 10 maggio nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura dalle ore 18:00 alle 20:00 si terrà un incontro della serie “Outstanding Italian Women” l’ingresso è gratuito. Protagonista sarà Monica Mandelli, laureata con Master summa cum laude in Economia e Scienze Sociali all’Università Bocconi di Milano e un MBA, alla Harvard Business School.

Ha iniziato la sua carriera con la Merrill Lynch a Londra, per poi passare alla McKinsey & Company di New York. Succesivamente nella Goldman Sachs ha lavorato come capo settore per l’editoria e informazione, attendendo molti clienti del mondo dei media. Nel 2007 è nominata direttrice di un gruppo di questa banca globale occupandosi delle relazione strategiche. Qui è rimasta per 17 anni, diventando anche co-direttore di un network di donne che si dedica ad accrescere le opportunità ed accesi a ruoli importanti per le imprenditrici del settore bancario.

Dal 2015 la Mandelli collabora con KKR dove lavora tanto nel settore del Capital Market che Client and Partner, offrendo soluzioni e consigli sulla gestione dei capitali e strategie alle principali famiglie di tutto il mondo.

Collabora inoltre con la Harvard Business School Alumni Board, della Women’s Leadership Board presso la Harvard Kennedy School, della Bocconi Alumni Association Board, e forma parte dell consiglio di amministrazione dell‘Istituto Horace Mann e del Consiglio di Amministrazione Endeavor Italy. È anche membro del Brookings Council.

Parlando sulla sua carriera la Mandelli ha affermato: “ Ho sempre avuto l’opinione che le donne siano sottovalutate, ed è quindi per me molto importante che una donna abbia la possibilità di tentare una carriera di successo”.