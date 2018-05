(ANSA) – MILANO, 7 MAG – Un romeno di 30 anni è stato fermato dalla polizia per l’omicidio di un connazionale di 43 colpito con un pugno al volto durante una lite la sera del 26 aprile scorso davanti a un bar in via Padova, a Milano. Uno degli episodi di criminalità che avevano suscitato polemiche anche per la concomitanza di essere avvenute tutte nell’arco di una nottata e per i quali sono già stati arrestati due marocchini. Secondo la ricostruzione della Squadra mobile, quella sera la vittima era in compagnia della ex fidanzata e di un’altra donna, con le quali aveva iniziato una violenta discussione. A quel punto, per motivi ancora da chiarire, il 30enne si è intromesso e nella concitazione ha sferrato un pugno al volto del 43enne, che ha battuto la testa sull’asfalto. Inizialmente sembrava che non fosse una ferita grave ma nel corso della notte è morto in ospedale per una emorragia cerebrale. Gli investigatori lo hanno rintracciato in una fabbrica a Pavia dove dormiva. L’uomo ha precedenti per lesioni e rapina.