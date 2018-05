(ANSA) – BOLOGNA, 7 MAG – E’ morto a Bologna a 83 anni, Carlo Morelli, leggenda del baseball bolognese e per decenni poligrafico dell’agenzia Ansa. Morelli, interbase fra gli anni ’60 e ’70 della Fortitudo Bologna, poi allenatore, è stato uno dei pilastri della squadra che dal 1969 al 1974 ha costruito il ‘ciclo dell’Amaro Montenegro’, ottenendo con questo sponsor sulle divise tre scudetti e una coppa dei campioni. Nel 1969, con la maglia azzurra, fu abbracciato da Fidel Castro quando, con la nazionale, andò a L’Avana per giocare una partita contro la fortissima nazionale cubana, in occasione del decimo anniversario della rivoluzione. Prima di incontrare i giocatori azzurri, pare che il ‘Lider Maximo’ si fosse dettagliatamente informato sulle loro idee politiche e appreso che Morelli non aveva mai fatto mistero delle proprie simpatie comuniste, lo salutò con particolare calore. Il funerale si svolgerà domani alle 14.45 al cimitero di Borgo Panigale.