(ANSA) – MOSCA, 7 MAG – Dmitri Medvedev, che Putin ha indicato alla Duma per essere confermato alla guida del governo russo, ha fatto sapere che intende scegliere il ministro delle Finanze Anton Siluanov come primo vice premier. Siluanov avrebbe la delega per l’economia e le finanze e manterrebbe la carica di ministro delle Finanze. Le consultazioni con i gruppi parlamentari sono in atto, ma Medvedev non dovrebbe incontrare particolari ostacoli visto che il partito di Putin ‘Russia Unita’ controlla 339 seggi su 450 alla Duma.