(ANSA) – TEL AVIV, 7 MAG – “La memoria dell’esempio” di Davide Astori – il capitano della Fiorentina e giocatore della Nazionale italiana di calcio, prematuramente scomparso lo scorso 4 marzo – è stata celebrata questo pomeriggio alla Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione ‘Assist for peace’. Alcuni bambini allievi della ‘Terra Sancta High School’ della città, vestiti con la divisa della Fiorentina, hanno portato la maglia viola numero 13 con il nome di Astori sulla pietra della Deposizione del Santo Sepolcro. “Un momento di grande commozione” – ha sottolineato l’associazione – a cui è seguita una partita sul campetto della scuola: da una parte i bambini con la maglia della Fiorentina, dall’altra la rappresentativa della ‘Roma Sport Gerusalemme’ una formazione locale in cui militano bambini di diverse etnie e religioni. Fiorentina e Roma sono due delle principali squadre in cui ha giocato Astori.