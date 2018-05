(ANSA) – LONDRA, 7 MAG – Momenti di paura oggi in una piazza di Oxford, in Inghilterra, durante un’operazione di polizia per l’arresto di un uomo. Il ricercato ha aperto il fuoco e gli agenti hanno risposto, secondo quanto riporta l’agenzia Pa. Fonti locali riferiscono di un ferito non grave nell’iniziale scambio di colpi (alcuni testimoni dicono di averne uditi in totale cinque), mentre la strada d’accesso al luogo teatro dell’episodio – Paradise Square – veniva temporaneamente chiusa. Non è al momento nota l’identità dell’uomo coinvolto nella sparatoria, né si conoscono le ragioni per le quali la polizia della Valle del Tamigi (Thames Valley Police) abbia fatto irruzione nello stabile in cui costui abita in un’area residenziale della celebre città universitaria britannica.