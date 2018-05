(ANSA) – ROMA, 7 MAG – “Abbiamo fissato al 22 maggio a Milano l’assemblea alle ore 15. Non è una data casuale, perché il codice civile prevede la possibilità per la Lega A, in caso di inadempienze contrattuali, di poter adottare provvedimenti dopo 14 giorni”. Lo ha detto il presidente del Coni e commissario della Lega A, Giovanni Malagò, in riferimento alla “vicenda dei diritti tv” e alla fideiussione per oltre un miliardo che l’intermediario Mediapro è chiamato a presentare. “Auspicavamo che ci potesse essere una decisione già oggi dal tribunale di Milano ma ritengo che non sia così determinante. Non capisco i nessi che esistono, è di buonsenso aspettare questi 14 giorni anche se potrebbero non essere necessari in quanto se Mediapro consegnerà la fideiussione non c’è bisogno di aspettare tutte le due settimane”.Alla domanda se esiste un piano B, Malagò ha chiarito: “Oggi non siamo in condizione di fare altri ragionamenti fin quando è aperto un impegno delle parti, di Micciché e dei vice commissari si possono prevedere altri scenari”.