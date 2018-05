(ANSA) – MILANO, 7 MAG – “Roberto Mancini è un ottimo allenatore, è motivato e ha esperienza internazionale. Se il prossimo ct fosse lui, credo che la Nazionale sarebbe in buone mani”. Carlo Ancelotti, in un’intervista a Milan Tv, caldeggia la candidatura di Roberto Mancini come prossimo ct della nazionale e spiega il proprio rifiuto ad allenare gli azzurri: “La mia è stata una scelta, voglio allenare un club. Non me la son sentita di cambiare mestiere. È stata una decisione difficile, ma devo ascoltare quello che sento”. Sul proprio futuro Ancelotti non si sbilancia: “un mio possibile ritorno nel calcio italiano? Non lo so cosa può succedere, io non avrei problemi a tornare in Italia. Orientativamente posso anche pensare di stare fermo ancora, perché onestamente non vedo tante possibilità per poter tornare ad allenare. Ma non è un problema, credo che prima o poi qualcosa salterà fuori”.