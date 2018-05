(ANSA) – PECHINO, 7 MAG – Il presidente cinese Xi Jinping “è un amante del calcio, un sognatore. So che ha parlato con Gianni Infantino (presidente Fifa, mdr) di questa sua grande volontà e grande voglia e fiducia nella crescita che ha verso di noi”. Marcello Lippi, ex ct azzurro e ora sulla panchina dei Dragoni rossi, è consapevole delle difficoltà, ma “ce la stiamo mettendo tutta e credo che il primo passo necessario per esaudire i sogni del presidente sia formare i giovani”. “Formare giovani – rileva Lippi, a margine del lancio di un progetto di Ermenegildo Zegna e Chinese Football Association (Cfa) per la crescita di nuovi talenti – è quello su cui ci concentriamo. Abbiamo monitorato una miriade di giocatori e selezionato 60-70 giovani che sono, secondo me, molto bravi e possono con le giuste esperienze internazionali far crescere questa rappresentativa”. L’ex allenatore della Juve non ha mai incontrato Xi: “Mi sarebbe piaciuto. I vari ministri però mi portano i suoi saluti”.