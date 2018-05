(ANSA) – ROMA, 7 MAG – Vittoria della Ferrari 488 GT3 del Team RS Racing (CDP) affidata a Daniele Di Amato ed Andrea Montermini nella gara 2 dell’International GT Open, nel 2° round che si è svolto sul Circuito francese del Paul Ricard a Le Castellet. Un fine settimana iniziato in affanno e concluso in trionfo grazie al lavoro della squadra capitanata da Renato Di Amato, con il patron Sergio Marinangeli presente sulla pista francese a condividere ogni momento dell’esaltante trasferta. L’equipaggio formato dal giovane pilota romano e dal driver modenese già F.1 ha regalato il pieno di punti al team con sede in Umbria e coordinato da Renato Di Amato, protagonista della serie internazionale con la supercar di Maranello nella livrea +Energia, dopo il podio conquistato nel round portoghese dell’Estoril. “Daniele Di Amato ha svolto un lavoro eccellente, tanto in qualifica quanto in gara, i suoi stint di guida sono stati fondamentali – ha spiegato Montermini – nel duello finale con la BMW è stata decisiva la strategia”