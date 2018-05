CARACAS – El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido aseguró que los venezolanos “no están emigrando, sino huyendo”. Por tal motivo, pidió la ayuda de otros países.

Tras realizar una gira internacional, Florido aseguró que la oposición venezolana está ayudando a buscar la prórroga de los pasaportes vencidos de los venezolanos que se encuentran en el exterior.

-Que se muera las personas por no tener comida ni medicinas es la mayor razón de los venezolanos para emigrar. Conversamos para que los venezolanos puedan ser recibidos en otros países, porque no están emigrando, están huyendo- expresó -. Estamos buscando a través del Grupo de Lima la prórroga de los pasaportes vencidos de los venezolanos en el exterior. Muchos no tienen identidad porque mucha embajadas han sido abandonadas por falta de pagos.

Rechazó las acusaciones del Gobierno contra líderes opositores, a quienes se les acusa de “traición a la Patria”. A su juicio, la oposición busca frenar la crisis económica en el país así como reducir la xenofobia en el exterior.

-Nosotros no somos traidores a la Patria como afirma el señor de los programas de los miércoles. Nosotros lo que buscamos es eliminar los sentimientos xenófobos contra los venezolanos en el exterior- agregó el presidente de la Comisión de Política Exterior.

A dos semanas de las presidenciales

Florido indicó que en el país no se está cumpliendo con un proceso electoral “limpio y democrático”. Recordó que los partidos opositores fueron anulados, incluyendo aquellos que participaron en la mesa de diálogo.

El diputado a la AN pidió que la Comunidad Internacional se mantenga firme en su decisión de no asistir como observadores, así como no restablecer las relaciones diplomáticas después del 20 de mayo.

Conferencias Episcopales ofrecen ayuda

Ocho Conferencias Episcopales sudamericanas presentaron un plan de ayuda a los migrantes venezolanos. El proyecto fue denominado “Puentes de solidaridad – Plan Pastoral integrado para ayudar a los migrantes venezolanos en Sudamérica”. Este aporte nació en respuesta al llamamiento del papa Francisco para recibir, proteger, promover e integrar a migrantes y refugiados.

Las conferencias episcopales que participan son de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay y Argentina.

Adrián Soares