(ANSA) – EMPOLI 7 MAG – Terzo pareggio consecutivo per l’Empoli che nel posticipo di Serie B fa 1-1 al ‘Castellani’ contro la Cremonese. Per la squadra di Andreazzoli un’altra gara senza sconfitte, non perde da 26 partite consecutive. Per i grigiorossi di Mandorlini è la 18 partita senza vittoria. Accade tutto nel secondo tempo, nell’arco di tre minuti: vantaggio firmato Arini al 24′, pareggio su rigore di Donnarumma poco dopo. Per l’attaccante dell’Empoli è il 21° centro stagionale, ma è anche la rete numero 1000 in Serie B nella storia dell’Empoli. Statistiche che resteranno negli annali, meno nei ricordi rimarrà questa gara. Primo tempo abbastanza scialbo, ripresa che, come detto, ha avuto un paio di lampi o poco più. Per la Cremonese è un punto comunque pesante, conquistato andando in vantaggio sul campo della prima della classe: Mandorlini è al secondo punto nelle tre gare in cui guida la squadra ereditata dall’esonerato Tesser. Un ‘punticino’ comunque pesante.