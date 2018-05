CARACAS – Prosegue all’insegna dei colpi di scena e dell’equilibrio il Torneo Apertura della Primera División venezuelana che dopo le gare della 15esima giornata vede in testa il Caracas.

La formazione capitolina ha battuto per 3-1 sul campo del Cocodrilos Sport Park lo Zulia. Le reti dei rojos del Ávila portano la firma di Fernando Aristigueta (7’) ed Eduwin Pernía (73’ e 83’), in mezzo il momentaneo pari dei lagurani grazie a Brayan Palmezano (57’). Grazie a questo risultato la squadra allenata da Noel Sanvicente allunga la sua scia positiva: 4 vittorie consecutive con 9 reti segnate e 2 subite. Invece per i ragazzi di Carlos Maldonado continua il momento no, portando a casa la terza sconfitta consecutiva.

La vittoria contro lo Zulia ha consentito al Caracas non solo di timbrare il biglietto per l’Octagonal, ma anche di accomodarsi al primo posto del Torneo Apertura. Erano tre anni che i capitolini non erano in cima alla classifica.

Sul campo del Cocodrilos Sport Park la nostra collettività é stata rappresentata da Daniel Saggiomo (sostituito all’85’ da Diomar Díaz) e Fernando Aristeguieta De Luca (un gol all’8’, un’ammonizione 50’ é stato sostituito all’84’ al suo posto é subentrato Jesus Arrieta) con la maglia del Caracas, sull’altra sponda Brayan Palmezano (ha giocato l’intera gara ed é ha segnato un gol al 57esimo).

Il Carabobo, che prima di questa giornata era capolista, non va oltre lo 0-0 in casa del Metropolitanos.

Finisce 1-1 il big match di Puerto Ordaz tra Mineros e Deportivo Lara. Ospiti in vantaggio con un gol di Ely Valderey al 69esimo, pari neroazzurro grazie a José Luis Granados a quattro minuti dal termine.

A Maracay, Aragua e Deportivo Táchira pareggiano 1-1, un risultato che non serve a nessuna delle due squadre in chiave Octagonal. I gialloneri sbloccano il risultato grazie al rigore trasformato dall’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco (56’). Dodici minuti dopo, arriva il pari de padroni di casa con il tiro di José Torres.

Hanno completato il quadro della 15esima giornata: Academia Puerto Cabello-Deportivo La Guaira 1-2, Deportivo Anzoátegui-Monagas 1-1, Estudiantes de Mérida-Zamora 3-0, Trujillanos-Atlético Venezuela 2-2 e Portuguesa-Estudiantes de Caracas 1-1.

(FDS)