CARACAS – L’accensione della “Fiamma del Sudamerica” nella città boliviana di Tihuanaco ha segnato l’inizio ideale punto d’inizio per ia XI edizione Juegos Suramericanos – Cochabamba 2018. Come da tradizione dal 1978 la fiamma é stata accesa secondo la ceremonia dei Amautas davanti ai muri dell’antica civilizazione preinca.

Durante questa ceremonia c’è stata la sfilata delle bandiere di Argentina, Aruba, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Guayana, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay e Venezuela ovvero i paesi partecipanti ai Juegos Suramericanos.

All’evento erano presenti Evo Morales (presidente della Bolivia) e Camilo Pérez (segretario generale dell’Organización Deportiva Suramericana).

“La festa dello sport più grande che ci sia stata in Bolivia” sono state le prime parole del presidente Morales.

Il primo tedoforo dei XI edizione Juegos Suramericanos é stato Jhonny Pérez (vincitore di tre medaglia quando questi giochi si chiamavano Juegos Deportivos Cruz del Sur). La Fiamma del Sudamerica percorrerà tutta la Bolivia fino ad arrivare a Cochabamba sede dei giochi che si svolgeranno dal dal 26 maggio all’8 giugno. Tra posti che attraverserà la fiamma ci sono Uyuni e la teleferica che sale a La Paz.

I Giochi sudamericani (detti anche Giochi ODESUR), inizialmente erano chiamati Giochi della Juegos Cruz del Sur è una manifestazione sportiva multi-disciplinare, a cadenza quadriennale, a cui partecipano le nazioni del Sudamerica.

I Giochi, la cui prima edizione è stata disputata nel 1978 a La Paz, in Bolivia, sono organizzati dalla Organización Deportiva Sudamericana (ODESUR).

Il Venezuela sarà rappresentato da una delegazione di 401 sportivi che participeranno in 35 sport. In questa edizione dei giochi il numero degli sport in gara é aumentato sei in più rispetto all’edizione del 2014, le new entry sono: badminton, palla basca, pallanuoto, squash, trampolino elástico e raquetbol.

Il Venezuela é il paese che ha partecipato a tutte e le edizioni. La delegazione creola in tutta la sua storia ha conquistato 524 medaglie: 84 ori, 183 argenti e 257 bronzi. In questa edizione dei giochi la terra di Bolívar sarà rappresentata da 398 sportivi.

