(ANSA) – NAPOLI, 8 MAG – Colpi di pistola esplosi all’impazzata a Napoli, un’altra ‘stesa’ con spari per intimidire. Questa volta è accaduto in via Ravello, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, alla periferia orientale della città. Sul manto stradale sono stati ritrovati 12 bossoli calibro 9 x 21. Non risultano persone ferite. Rilievi sono stati condotti dalla Scientifica. Indagini della Polizia in corso.(ANSA).