(ANSA) – BOLZANO, 8 MAG – “Confessino che hanno vissuto e che non sono solo sopravvissuti”. Don Paolo Renner ha citato Pablo Neruda durante la messa funebre per Marcello Alberti e Gabriella Bernardi, la coppia bolzanina morta con altri cinque alpinisti sulle Alpi svizzera. “Di certo non pensavano che le loro vite si sarebbero interrotte così presto e solo Dio conosce il perché”, ha aggiunto il teologo bolzanino in una chiesa dei Francescani gremita. Durante la messa amici e colleghi hanno ricordato Marcello e Gabriella, il loro impegno professionale come anche la loro passione per la montagna e la barca a vela. In riferimento alla tragedia sulla Pigna d’Arolla, un’amica ha detto: “Probabilmente non sarà mai scritta la parola fine di questa storia”. (ANSA).