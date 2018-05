(ANSA) – MILANO, 8 MAG – E’ stato condannato a 9 anni di carcere in abbreviato Sergio Marziano, l’uomo che venne fermato il 4 ottobre scorso dalla Squadra Mobile con l’accusa di violenza sessuale per un’aggressione, avvenuta qualche settimana prima, nei confronti di una bimba di 6 anni in via Bramante, nella ‘Chinatown’ di Milano. Dalle indagini venne a galla che nel marzo 2016 aveva abusato, dopo averla individuata e seguita, anche di un’altra bambina affetta da sindrome di Down. La sentenza è stata emessa dal gup Elisabetta Meyer che, accogliendo la richiesta dei pm Luca Gaglio e Gianluca Prisco, non ha applicato la continuazione tra le due violenze e, dunque, nessuno sconto di pena. Marziano era stato scarcerato nel gennaio 2016 dopo essere stato condannato nel 2013 perché avrebbe usato lo stratagemma di tenere in auto peluches per adescare ragazzine ed era stato in cura con un’equipe specializzata così come Edgar Bianchi, definito il ‘maniaco dell’ascensore’, anche lui arrestato per la seconda volta e condannato di recente.