(ANSA) – TORINO, 8 MAG – Ultima sessione di allenamento a Vinovo per la Juventus prima della partenza per Roma, dove domani sera giocherà la finale di Coppa Italia contro il Milan. La squadra lascerà Torino verso l’ora di pranzo, mentre alle 16 i bianconeri saranno ricevuti insieme al Milan dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alle 18 conferenza stampa di Massimiliano Allegri e Gianluigi Buffon. Buone notizie dal campo di allenamento: Mandzukic sarà aggregato al gruppo e potrebbe scendere in campo dal primo minuto sul terreno dell’Olimpico di Roma.