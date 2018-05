(ANSA) – BOLZANO, 8 MAG – Le elezioni provinciali in Alto Adige e in Trentino si svolgeranno domenica 21 ottobre. Lo ha annunciato il governatore altoatesino Arno Kompatscher che, in accordo con il collega trentino Ugo Rossi, ha firmato il decreto che verrà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione il 10 maggio. I simboli – ha detto Kompatscher – dovranno essere depositati tra il 28 e il 29 agosto, mentre le liste dei candidati tra il 31 agosto e il 4 settembre. Si voterà dalle 7 alle 21 e subito dopo la chiusura delle urne inizierà lo scrutinio. I due consigli provinciali formeranno poi quello regionale, mentre in passato con la vecchia legge elettorale fu viceversa.