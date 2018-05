(ANSA) – ROMA, 8 MAG – Concerti, incontri, momenti di preghiera dalle 19 di sabato 12 maggio alle 9 di domenica 13 nelle chiese del centro storico di Roma. E fuori, nelle strade, gli spettacoli di ‘buskers di Dio’. E’ la ‘Notte Sacra’ organizzata dal Vicariato e giunta alla sua seconda edizione. Tra gli artisti che si esibiranno nel corso della notte ci sono Giovanni Caccamo, Lina Sastri, Antonella Ruggiero, Sebastiano Somma, Alice, Maria Letizia Gorga. “Il centro storico di Roma è un santuario a cielo aperto. Questa ‘Notte Sacra’ vuole essere una occasione per la ricerca della bellezza, una risposta a chi vive queste strade il sabato notte in maniera diversa” ha detto il segretario generale del Vicariato, monsignor Gianrico Ruzza. Plaude all’idea della Chiesa di Roma il Campidoglio: “E’ una iniziativa straordinaria e coraggiosa che fa vivere i luoghi del centro in maniera alternativa”, ha sottolineato Marcello de Vito, presidente dell’Assemblea Capitolina aggiungendo che eventi come questo “restituiscono dignità e valore alla città”. L’amministratore delegato dell’Opera Romana Pellegrinaggi, mons. Remo Chiavarini, tra i promotori dell’iniziativa, ha evidenziato: “Noi portiamo i pellegrini in Terra Santa, a Lourdes, Fatima, ma Roma stessa è luogo di pellegrinaggio. La sfida sarà far capire che queste chiese del centro non sono un museo perché siamo eredi vivi di questa storia”. L’iniziativa, che si intitola “Perfetta letizia” con una dedica dunque a San Francesco d’Assisi, è sostenuta dal Consorzio Euroma2. Tra i momenti più spirituali le confessioni alla Chiesa del Gesù, che sarà aperta per questo diverse ore della notte, il rosario promosso dai giovani a Santa Maria in Campitelli, alle 4 di mattina, che verrà rilanciato anche sulle diverse piattaforme social, e la messa alle 8 del mattino del 13 maggio, a San Francesco a Ripa, che sarà celebrata dal Vicario di Roma, mons. Angelo De Donatis.(ANSA).