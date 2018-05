(ANSA) – BRASILIA, 8 MAG – L’ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva resta “candidatissimo” per le elezioni presidenziali del prossimo 7 ottobre. Lo ha detto il teologo Leonardo Boff, dopo aver incontrato Lula a Curitiba, dove un mese fa ha cominciato a scontare una pena di 12 anni per corruzione e riciclaggio. “Lula ci ha inviato un messaggio, ed è che è candidatissimo”, ha detto Boff dopo l’incontro nella sede del comando della Polizia Federale, e ha aggiunto che l’ex presidente “vuole tornare al potere per applicare politiche che favoriscano i più poveri, perché possano uscire dalla situazione di miseria infernale nella quale vivono”. Secondo il teologo – una delle voci più note della teologia della liberazione – Lula “sta molto bene, ha forza ed entusiasmo, e il fatto di stare da solo in una cella favorisce la sua riflessione, oltre a permettergli di leggere molto”.