(ANSA) – ROMA, 8 MAG – “Ci siamo detti gli obiettivi che abbiamo, quello di riuscire a trovare un’intesa sulle cose da fare, sul candidato e sulla governance della Federazione”. Così il presidente dell’Assocalciatori, Damiano Tommasi, al termine del summit con le componenti di Lega Nazionale Dilettanti, Lega Pro e Aia, tenutosi oggi alla sede della Lnd a Roma. L’obiettivo è quello di proporre un candidato condiviso alla presidenza della Fedrecalcio in modo da poter giungere a nuove elezioni questa estate per uscire dalla fase commissariale. “È naturale – ha aggiunto Tommasi – cercare una soluzione a questa situazione del commissariamento. Siamo intorno a un tavolo con la stessa volontà, ovvio che le differenze ci sono ma si sta lavorando anche per capire e priorità e tempistiche”.