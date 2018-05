(ANSA) – CALTAGIRONE (CATANIA), 8 MAG – Il Giro d’Italia non lo hanno fermato, come avevano in un primo momento annunciato, ma hanno ugualmente inscenato una vibrante protesta nei confronti degli organizzatori del 101/o Giro d’Italia, partito da Israele, rallentando la partenza della 4/a tappa (Catania-Caltagirone). Un nutrito gruppo di manifestanti filo-palestinesi si è piazzato in via Etnea, nel cuore di Catania, e ha sbandierato a il proprio dissenso nei confronti di Israele. I manifestanti accusano il Paese da dove si è mosso quest’anno il Giro di non rispettare le risoluzioni Onu sui territori occupati. Ci sono stati anche momenti di tensione fra polizia e manifestanti, sarebbero volati spintoni e anche qualche manganellata. Fra gli striscioni esposti al passaggio della carovana del Giro, nei dintorni di Catania, c’era scritto “Israele assassina, Italia complice”.