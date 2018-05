(ANSA) – NAPOLI, 8 MAG – Lungo sopralluogo della Cti (la Commissione tecnica internazionale della Fisu) allo stadio San Paolo di Napoli in vista delle Universiadi 2019. L’impianto partenopeo, che ospiterà la cerimonia di inaugurazione delle Universiadi e le gare di atletica, sarà oggetto di alcuni lavori di rifacimento. Al sopralluogo – è durato tutta la mattinata e che ha avuto un esito sostanzialmente positivo – hanno preso parte i delegati Fisu Tapani Ilkka, Till Luft e Chunde Shen, la delegata Aru Simona Marzullo, il delegato Fidal e Cusi Mauro Nasciuti, il presidente della Fidal Campania Sandro Del Naia, il segretario del comitato regionale Fidal Marco Piscopo e il delegato Fidal Maurizio Marino. Presenti anche i tecnici del Comune di Napoli. I commissari si sono soffermati soprattutto sulla pista d’atletica ravvisando anche la necessità di apportare qualche piccola modifica al progetto, in particolare per quanto riguarda le pedane dedicate al salto in lungo e al salto triplo.