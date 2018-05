(ANSA) – CALTAGIRONE (CATANIA), 8 MAG – Tranquillo forse non lo è, preoccupato nemmeno. Chris Froome pedala sui rulli per il consueto scarico del dopo-tappa e immagina che arriveranno tempi migliori. “La tappa di oggi è stata dura – dice -. Non ho avuto modo di scattare nel finale solo perché non mi trovavo fra i primi a pochi chilometri dal traguardo”. “La tappa – prosegue il capitano del Team Sky – era molto nervosa, le strade erano un po’ pericolose e già sono contento di avere questa tappa senza finire a tappe”. “Ogni giorno che passa mi sento meglio – ha concluso – sono fiducioso per le prossime tappe. Dopodomani sull’Etna inizierà a cambiare la classifica. Io non sono preoccupato, la caduta ormai è un ricordo e non sono preoccupato, perché queste giornate possono capitare”.