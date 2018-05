(ANSA) – ROMA, 8 MAG – “Se il Pd è ancora Renzi, come ha dimostrato, e dopo che hanno aperto al dialogo al Colle hanno poi chiuso in una trasmissione tv, io col Pd non voglio averci mai più nulla a che fare”. Lo afferma il leader del M5S Luigi Di Maio a “Dimartedì”, su La7.