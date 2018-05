ROMA. – Oltre 700 voli cancellati in tutta Italia per effetto degli scioperi dei controllori del traffico aereo dell’Enav. Due scioperi nazionali e diversi stop locali in vari scali, cui si è aggiunta anche la protesta delle imprese di handling, hanno portato le compagnie aeree a cancellare preventivamente centinaia di voli per evitare disagi ai passeggeri. I clienti di Ryanair sono stati invitati dalla low cost anche a firmare una petizione contro i ripetuti scioperi degli uomini radar in Europa.

Nel complesso, secondo i dati ricevuti dall’Enac da parte degli aeroporti, le cancellazioni sono state 721 tra arrivi e partenze, su tutto il territorio italiano. Un primo sciopero nazionale di 8 ore, indetto da Filt-Cgil, Uil Trasporti e Unica; il secondo stop, limitato a quattro ore, indetto da Fit-Cisl e Ugl-Ta: il motivo delle proteste, il mancato rinnovo del contratto collettivo scaduto a fine 2016.

Una serie di altri scioperi locali hanno coinvolto gli uomini radar degli scali di Roma-Fiumicino, Brindisi, Milano, Padova, Cagliari, Catania, Ciampino, Lamezia Terme e Palermo. Per otto ore hanno incrociato le braccia anche i lavoratori delle imprese di handling arrivati alla terza azione di protesta per il mancato riconoscimento ai lavoratori degli accordi economici sottoscritti nel contratto.

Pochi i disagi segnalati negli aeroporti, grazie alle cancellazioni preventive decise dalle compagnie, che hanno provveduto a riproteggere i passeggeri. Alitalia ha cancellato complessivamente 233 voli sia nazionali che internazionali ed ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi. Ryanair, che non ha pubblicato la lista delle cancellazioni, ha invitato i passeggeri a firmare una petizione online dell’associazione A4E (Airlines for Europe, di cui Ryanair fa parte insieme ad Air France KLM, easyJet, Iag e Lufthansa), per evitare gli scioperi dei controllori del traffico aereo, che dal 2010 hanno causato oltre 200 giorni di stop con cancellazioni e ritardi in Europa.

Giornata di voli a rischio anche per cieli francesi, per il 15esimo giorno di sciopero di Air France. Intorno alla compagnia cresce la preoccupazione del Governo francese: dopo il ministro delle finanze Le Maire è intervenuto il premier Edouard Philippe, che si è detto “preoccupato per la situazione”. Teme per il futuro della compagnia anche il ministro delle infrastrutture Elisabeth Borne, che ha indicato la necessità una “crescita competitiva e di denaro per rinnovare la flotta”, mentre i sindacati hanno chiesto la ripresa della trattativa sugli stipendi.

(di Enrica Piovan/ANSA)