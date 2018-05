ROMA. – Sta creando non pochi disagi l’ondata di maltempo che da ore sta flagellando molte regioni della penisola, con particolare intensità in Toscana, nelle zone intorno a Pisa e nel Chianti. Ma nell’elenco delle regioni in allarme figura anche la Sardegna, dove in 5 giorni si sono contati 200 mm di precipitazioni. Tuttavia, come ribadito anche oggi dalla Protezione Civile – che ha emesso un’allerta meteo per Piemonte, Lombardia, Campania e Basilicata (per quest’ultima con annesso rischio idrogeologico) – le piogge insistenti di queste ore continueranno a cadere anche nei prossimi giorni.

Dunque, è la Toscana una delle regioni più colpite dall’ondata di maltempo. Bombe d’acqua sono cadute nel Pisano, obbligando agli straordinari i vigili del fuoco per mettere al riparo territori invasi da circa mezzo metro d’acqua. Difficile anche la situazione intorno a Volterra e a Pisa: nel breve volgere di poche ore il quadro è diventato critico, con numerose strade e case allagate. Le squadre dei vigili del fuoco, che hanno perlustrato le aree più colpite con gli elicotteri, hanno messo in salvo due anziani che rischiavano di rimanere intrappolati nelle loro abitazioni.

L’ondata di maltempo ha interessato anche la zona del Chianti: a San Polo, nei pressi di Firenze, in strada l’acqua è salita di circa mezzo metro a causa dell’esondazione del torrente Ema. Detriti e resti di boscaglia hanno invaso le strade e l’acqua è anche riuscita a spostare alcune auto in sosta. A livello di guardia anche altri corsi d’acqua che faticano a sfociare nel torrente principale.

Difficoltà poi nel Senese, dove a causa dell’esondazione di un torrente si sono allagati i binari della linea ferroviaria tra Montepulciano e Sinalunga e dalle 18, su questa tratta, la circolazione ferroviaria è bloccata. Tra le regioni coinvolte c’è anche la Campania, dove oggi a partire dalle 12 è scattata un’allerta per piogge e temporali. Tra i rischi, ha avvertito la Protezione Civile regionale, la possibilità di “occasionali fenomeni franosi”, allagamenti di locali interrati e al pian terreno e intensa presenza di acqua sulle strade.

Messa a dura prova inoltre la Sardegna: a Oristano ad esempio l’acqua non è più potabile a causa dei valori elevati di torbidità rilevati nell’acquedotto locale. Le locali aziende sanitarie stanno eseguendo analisi sui campioni di acqua in tutta la Provincia, ma al momento l’acqua non è più potabile in un territorio esteso che comprende Tramatza, Siamaggiore e Paulilatino. Ancora in Sardegna i tecnici di Trenitalia si stanno adoperando per ripristinare la circolazione ferroviaria sulla linea Macomer-Ozieri-Chilivani, dopo l’incidente provocato dall’uscita dai binari degli ultimi carrelli del treno regionale 3956 fra Bonorva e Torralba, in provincia di Sassari.

Di rischio temporali di forte intensità parla anche l’avviso regionale emesso oggi in Lombardia per la zona di Milano. L’allarme è stato fatto scattare dalle 18 di oggi fino a domani, con annessa attivazione delle squadre della Protezione Civile, della Polizia locale e del Servizio Idrico. Intanto nel Bergamasco si è abbattuta una forte grandinata, interessando tutta la Val Seriana.