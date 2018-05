(ANSA) – PARIGI, 8 MAG – Bel gesto del capitano del Paris St. Germain, l’ex milanista Thiago Silva. Al momento di ricevere la Coppa di Francia dalle mani del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, ha chiamato il capitano rivale del Les Herbiers, Sebastien Flochon, e poi dalla tribuna d’onore ha sollevato il trofeo insieme a lui. Tutto ciò per onorare la prova degli avversari del Psg che, nonostante le due categorie di differenza, hanno tenuto benissimo il campo per tutta la partita, persa per 2-0.