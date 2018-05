(ANSA) – NEW YORK, 9 MAG – Gina Haspel, nominata da Donald Trump alla guida della Cia, si impegna a far sì che l’agenzia non riprenda il programma di interrogatori duri come quello controverso usato dopo l’11 settembre. E’ quanto emerge dagli estratti del discorso che Haspel terrà alla Commissione di intelligence del Senato per la sua audizione di conferma. Haspel nel 2002 ha guidato una prigione segreta dell’agenzia, dove i sospetti membri di Al Qaida furono sottoposti a torture e interrogatori con metodi non autorizzati, come il waterboarding.