(ANSA) – TOKYO, 9 MAG – Il governo giapponese esprime rammarico sull’uscita degli Usa dall’accordo con l’Iran, ed è preoccupato per le ripercussioni che potrebbero derivare sullo sviluppo del programma nucleare di Tehran. “Ci auguriamo che le altre nazioni possano continuare ad implementare l’accordo in modo costruttivo”, ha detto il ministro degli Esteri Taro Kono, e “il Giappone lavorerà assieme a loro per mantenere l’intesa in atto”. Il governo di Tokyo, viene spiegato in un comunicato, analizzerà ogni conseguenza a livello geopolitico dopo l’annuncio di Washington, e seguirà attentamente gli sviluppi.