CARACAS – Questo fine settimana la località di belga di Zolder (nota tra i tifosi della F1 per una tragica notizia, qui morì il ferrarista Gilles Villenueve nel lontano 1982) ospiterà la terza tappa della Coppa del Mondo di BMX Supercross, tra le protagoniste ci sarà la venezuelana Stefany Hernández (26 anni).

La ciclista, nata 26 anni fa a Ciudad Guayana, la scorsa settimana ha chiuso al sesto posto nella tappa andata in scena a Panpedal, in Olanda. Queste prove disputate nel vecchio continente serviranno alla Hernández per prepararsi al meglio per i Juegos Suramericanos che si disputeranno a fine mese a Cochabamba, in Bolivia.

“Siamo tornati in gara dopo un lungo periodo di inattività e siamo riusciti ad entrare nella Top 10 del mondiale. Dopo la caduta nella prima manche siamo riusciti a riprenderci e piazzarci tra le migliori sei a Panpedal. Siamo in quella fase di adattamento per iniziare a trovare la migliore condizione per le prossime gare” ha dichiarato la ciclista creola in un comunicato stampa.

La pista di Zolder evoca grati ricordi nella testa della ciclista creola, qui nel 2013 si laureò campionessa del mondo di BMX.

“Per me é molto speciale correre su questa pista, nella mia testa ancora ci sono le urla del 2013 quando abbiamo vinto la Coppa del Mondo. Ha un sapore diverso ritornare e rivivere quell’esperienza. Ma oggi l’obiettivo é diverso, con Liam (il suo preparatore ndr) stiamo testando cose nuove. Questo ci incita a puntare in alto durante il 2018”.

Dopo la prova nella kermesse iridata in Belgio, Stefany Hernández, rientrerà nel continente americano per partecipare ai giochi che si svolgeranno a Chochabamba dal 26 maggio all’8 giugno. Per la ciclista creola questa sarà la terza presenza nei Juegos Suramericanos, la prima esperienza risale a Medellín 2010 dove si appese al collo l’argento, quattro anni dopo bissò il risultato a Santiago 2014.

