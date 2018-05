(ANSA) – MOSCA, 09 MAG – E’ iniziata la solenne parata militare del Giorno della Vittoria (Den Pobedy, in russo). In Piazza Rossa sfileranno oltre 13.000 militari per celebrare la vittoria sovietica sulle truppe naziste nella seconda guerra mondiale, che in Russia è meglio nota come Grande Guerra Patriottica. Anche quest’anno la parata sarà una vetrina per i più moderni mezzi bellici russi.