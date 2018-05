(ANSA) – BOLOGNA, 9 MAG – La Procura per i minorenni di Bologna guidata da Silvia Marzocchi si appresta a chiedere il rinvio a giudizio per un sedicenne, che avrebbe minacciato un insegnante di una scuola superiore della provincia e da lui è stato denunciato. I fatti risalgono a ottobre e il reato contestato al minore, apprende l’ANSA, è violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Il ragazzo, riporta ‘il Resto del Carlino’, prima aveva spintonato un compagno verso la fine dell’ora, quindi era stato sgridato dal docente perché disturbava anche il resto della classe. Nonostante il rimprovero, avrebbe continuato ad agitarsi, lanciando oggetti in terra, un comportamento che ha portato l’insegnante ad aprire il registro per mettere una nota. “Se mi metti una nota, chiamo mio padre che è un pugile e ti spacca la faccia. Ti conviene non farlo”, gli avrebbe detto l’alunno. Poi avrebbe preso a pugni la lavagna. Il docente si è rivolto ai Carabinieri e ne è nato il fascicolo in Procura minorile.(ANSA).