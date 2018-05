(ANSA) – ROMA, 9 MAG – “Le responsabilità morali e storiche non si cancellano insieme a quelle penali, e ciò impone un senso di misura, di ritegno che mai come a questo riguardo appare indispensabile. Ci sono stati casi in cui questa misura è stata superata, con dichiarazioni irrispettosi e, talvolta, arroganti che feriscono e che, insidiosamente, tentano di ribaltare il senso degli eventi”. Lo ha detto il Presidente Sergio Mattarella facendo riferimento ad alcune recenti dichiarazioni di ex brigatisti rossi.