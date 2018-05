(ANSA) – MILANO, 9 MAG – La Corte d’Assise d’appello di Milano ha confermato la condanna a 18 anni di carcere per Jeison Elias Moni Ozuna, 26enne dominicano che il 12 novembre 2016 in piazzale Loreto, a Milano, sparando due colpi di pistola partecipò, assieme ad un amico ancora latitante, all’uccisione del connazionale Antonio Rafael Ramirez per un debito di droga. L’omicidio, che avvenne vicino a Corso Buenos Aires, strada dello shopping milanese, in mezzo ai passanti, aveva scatenato all’epoca polemiche sul tema della sicurezza in città. La Corte, accogliendo la richiesta del sostituto pg Massimo Gaballo, ha confermato la sentenza emessa lo scorso novembre con rito abbreviato (con lo sconto di un terzo sulla pena) dal gup Stefania Donadeo, a seguito dell’inchiesta del pm Piero Basilone e della Squadra mobile di Milano. Lo stesso pm in fase di requisitoria aveva abbassato la richiesta di pena da 30 a 17 anni e 4 mesi per la collaborazione dell’imputato, difeso dai legali Francesca Salvatici e Rocco Romellano.